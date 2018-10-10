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Глава Alibaba очолив рейтинг найбагатших жителів Китаю

Глава Alibaba очолив рейтинг найбагатших жителів Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Засновник і глава групи компаній, що займаються бізнесом в Інтернеті Alibaba Group 54-річний Ма Юнь (також відомий як Джек Ма) вдруге за чотири останні роки очолив список найбагатших жителів Китаю за версією китайського ділового видання Hurun (китайський аналог “Forbes”). Як говориться в опублікованому в середу ювілейному, 20-му щорічному рейтингу, його статки за рік зросли на 35% і оцінюються в 39,1 млрд доларів США, інформує УНН.

Другий рядок рейтингу зайняв голова правління великої девелоперської компанії Evergrande 60-річний Сюй Цзяінь. Його особисті статки скоротилися на 14% до 36,2 млрд доларів США. Замикає трійку лідерів Ма Хуатен (також відомий як Поні Ма), який очолює найбільший в Азії телекомунікаційний гігант Tencent. Його активи укладачі рейтингу оцінили в 34,8 млрд доларів.

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Кількість доларових мільярдерів у Китаї за минулий рік скоротилося на 27 осіб до 620. Як зазначає Hurun, у цьому році до рекордних показників зросла частка жінок — до них відносяться майже третина учасників рейтингу — 28,7%. Більшість мільярдерів займаються бізнесом у сфері виробництва, нерухомості, інвестицій та IT. Середній вік учасників склав 55 років, що на рік більше у порівнянні з 2017 роком.

Рейтинг 2018 LEXUS Hurun China Rich List публікується з 1998 року. Мінімальною кордоном для потрапляння в список його учасників є статки у 2 млрд юанів (близько 290 млн доларів США).

Нагадаємо, статки засновника і голови компанії Amazon Джеффа Безоса подолали планку в 150 млрд доларів, повідомляє Bloomberg. З урахуванням зміни курсу долара, це робить його найбагатшою людиною планети зі 1982 року, коли був опублікований перший рейтинг мільярдерів Forbes.

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