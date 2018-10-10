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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 66504 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117366 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125352 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165235 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151995 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140103 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178418 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118287 просмотра

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Глава Alibaba возглавил рейтинг богатейших жителей Китая

Глава Alibaba возглавил рейтинг богатейших жителей Китая

Киев  •  УНН

 • 10120 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Основатель и глава группы компаний, занимающихся бизнесом в Интернете Alibaba Group 54-летний Ма Юнь (также известный как Джек Ма) во второй раз за четыре последних года возглавил список богатейших жителей Китая по версии китайского делового издания Hurun (китайский аналог “Forbes”). Как говорится в опубликованном в среду юбилейном, 20-м ежегодном рейтинге, его состояние за год выросло на 35% и оценивается в 39,1 млрд долларов США, информирует УНН.

Вторую строчку рейтинга занял председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь. Его личное состояние сократились на 14% до 36,2 млрд долларов США. Замыкает тройку лидеров Ма Хуатэн (также известен как Пони Ма), возглавляющий крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent. Его активы составители рейтинга оценили в 34,8 млрд долларов.

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Число долларовых миллиардеров в Китае за минувший год сократилось на 27 человек до 620. Как отмечает Hurun, в этом году до рекордных показателей выросла доля женщин — к ним относятся почти треть участников рейтинга — 28,7%. Большинство миллиардеров занимаются бизнесом в сфере производства, недвижимости, инвестиций и IT. Средний возраст участников составил 55 лет, что на год больше по сравнению с 2017 годом.

Рейтинг 2018 LEXUS Hurun China Rich List публикуется с 1998 года. Минимальной границей для попадания в список его участников является состояние в 2 млрд юаней (около 290 млн долларов США).

Напомним, состояние основателя и главы компании Amazon Джефф Безос преодолели планку в 150 млрд долларов, сообщает Bloomberg. С учетом изменения курса доллара, это делает его самым богатым человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes.

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