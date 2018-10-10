Глава Alibaba возглавил рейтинг богатейших жителей Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Основатель и глава группы компаний, занимающихся бизнесом в Интернете Alibaba Group 54-летний Ма Юнь (также известный как Джек Ма) во второй раз за четыре последних года возглавил список богатейших жителей Китая по версии китайского делового издания Hurun (китайский аналог “Forbes”). Как говорится в опубликованном в среду юбилейном, 20-м ежегодном рейтинге, его состояние за год выросло на 35% и оценивается в 39,1 млрд долларов США, информирует УНН.
Вторую строчку рейтинга занял председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь. Его личное состояние сократились на 14% до 36,2 млрд долларов США. Замыкает тройку лидеров Ма Хуатэн (также известен как Пони Ма), возглавляющий крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent. Его активы составители рейтинга оценили в 34,8 млрд долларов.
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Число долларовых миллиардеров в Китае за минувший год сократилось на 27 человек до 620. Как отмечает Hurun, в этом году до рекордных показателей выросла доля женщин — к ним относятся почти треть участников рейтинга — 28,7%. Большинство миллиардеров занимаются бизнесом в сфере производства, недвижимости, инвестиций и IT. Средний возраст участников составил 55 лет, что на год больше по сравнению с 2017 годом.
Рейтинг 2018 LEXUS Hurun China Rich List публикуется с 1998 года. Минимальной границей для попадания в список его участников является состояние в 2 млрд юаней (около 290 млн долларов США).
Напомним, состояние основателя и главы компании Amazon Джефф Безос преодолели планку в 150 млрд долларов, сообщает Bloomberg. С учетом изменения курса доллара, это делает его самым богатым человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes.