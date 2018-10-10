Глава Alibaba возглавил рейтинг богатейших жителей Китая

Вторую строчку рейтинга занял председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь. Его личное состояние сократились на 14% до 36,2 млрд долларов США. Замыкает тройку лидеров Ма Хуатэн (также известен как Пони Ма), возглавляющий крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent. Его активы составители рейтинга оценили в 34,8 млрд долларов.

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Число долларовых миллиардеров в Китае за минувший год сократилось на 27 человек до 620. Как отмечает Hurun, в этом году до рекордных показателей выросла доля женщин — к ним относятся почти треть участников рейтинга — 28,7%. Большинство миллиардеров занимаются бизнесом в сфере производства, недвижимости, инвестиций и IT. Средний возраст участников составил 55 лет, что на год больше по сравнению с 2017 годом.

Рейтинг 2018 LEXUS Hurun China Rich List публикуется с 1998 года. Минимальной границей для попадания в список его участников является состояние в 2 млрд юаней (около 290 млн долларов США).

Напомним, состояние основателя и главы компании Amazon Джефф Безос преодолели планку в 150 млрд долларов, сообщает Bloomberg. С учетом изменения курса доллара, это делает его самым богатым человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes.