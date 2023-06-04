гладков відреагував на пропозицію "Російського добровольчого корпусу" про зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Губернатор білгородської області в'ячеслав гладков відреагував на пропозицію "Російського добровольчого корпусу" про зустріч у храмі села нова таволжанка для того, щоб передати гладкову російських полонених, передає УНН.
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«Побачив звернення негідників... які нібито хочуть зустрічі зі мною… Насправді зайшли з ДРГ, йде бій зараз у новій таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені… Єдине, що зупиняє мене від перемовин з ними, це наші пацани, які перебувають у їхніх руках, скоріше за все, вони їх вбили… Але якщо вони живі, то з 17:00 до 18:00 на МАПП "шебекіно" гарантую безпеку», - сказав гладков.
Доповнення
"Російський добровольчий корпус" через Telegram-канал запросив губернатора білгородської області в'ячеслава гладкова на зустріч у храмі села нова таволжанка для того, щоб передати російських полонених за можливість поспілкуватися з ним.
Представник корпусу дав гладкову час до 17:00.
Раніше передова штурмова група “Російського добровольчого корпусу” і Легіон “Вільна росія” зайшли з боями у передмістя шебекіно в білгородській області.
бєлгородський губернатор в'ячеслав гладков зі свого боку повідомив про три пожежі в шебекіно після нового обстрілу.
Нагадаємо
Активні дії російські повстанці почали на території бєлгородської області 22 травня.
росія одразу заявила, що в білгородській області діють “українські диверсанти”. Однак у ГУР Міноборони наголосили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території білгородської області діють громадяни росії.