гладков отреагировал на предложение "Русского добровольческого корпуса" о встрече

Цитата

«Увидел обращение негодяев... которые якобы хотят встрече со мной… На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в новой таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены… Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними это наши пацаны, которые находятся в их руках, скорей всего они их убили… Но если они живые, то с 17:00 до18:00 МАПП "шебекино" гарантирую безопасность», - сказал гладков.

Дополнение

"Русский добровольческий корпус" через Telegram-канал пригласил губернатора белгородской области вячеслава гладкова на встречу в храме села Новая Таволжанка для того, чтобы передать русских пленных за возможность пообщаться с ним.

Представитель корпуса дал гладкову время до 17:00.

Ранее передовая штурмовая группа “Русского добровольчеcкого корпуса” и Легион “Свободная россия” зашли с боями в пригород шебекино в белгородской области.

белгородский губернатор вячеслав гладков в свою очередь сообщил о трех пожарах в шебекине после нового обстрела.

Напомним

Активные действия российские повстанцы начали на территории белгородской области 22 мая.

россия сразу заявила, что в белгородской области действуют “украинские диверсанты”. Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории белгородской области действуют граждане россии.