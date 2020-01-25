Гірськолижниця з України виборола медаль турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Українська гірськолижниця Ольга Книш обійняла призове місце на змаганнях в італійському Абетоні, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну федерацію лижного спорту.
Українка відстала від переможниці змагань у гігантському слаломі італійки Карлотти Де Леонаріс на сімнадцять сотих секунди та стала другою. Результат переможниці становить 2:10,27.
Нагадаємо, що Книш представляла Україну на Олімпійських іграх у Пхьончхані.