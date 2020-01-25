Горнолыжница из Украины завоевала медаль турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украинская горнолыжница Ольга Кныш заняла призовое место на соревнованиях в итальянском Абетоне, сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта.
Украинка отстала от победительницы соревнований в гигантском слаломе итальянки Карлотты Где Леонарис на семнадцать сотых секунды и стала второй. Результат победительницы составляет 2:10,27.
Напомним, что Кныш представляла Украину на Олимпийских играх в Пхенчхан.