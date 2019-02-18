Гільдія сценаристів США оголосила переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Американська гільдія сценаристів (Writers Guild Awards) визначила переможців. Премія щорічно вручається за найкращі сценарії фільмів і серіалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт організації.
У категорії "Кіно" премію за кращий оригінальний сценарій отримав автор драмеді "Восьмий клас" Бо Бернем. Творці стрічки "Чи зможете ви мене пробачити?" були удостоєні нагороди за кращий адаптований сценарій. У номінації "Кращий сценарій до документального фільму" переможцем стала картина "Ванни над Бродвеєм". У номінації "найкращий сценарій мультфільму/мультсеріалу" перемога дісталась Стефані Гілліс (Bart's Not Dead, епізод із "Сімпсонів").
У категорії "Телебачення" першим серед нових шоу був визнаний серіал "Баррі". За кращий сценарій в теледрамі нагороди отримали автори проекту "Американці". У номінації "Кращий сценарій в комедійному серіалі" перемогу здобула група письменників, які працюють над шоу "Дивовижна місіс Мейзел". Найкращим оригінальним сценарієм серіалу відзначили "Касл-Рок", а адаптованим сценарієм серіалу став "Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Верчасе".
Раніше УНН повідомляв, що головну премію Гільдії кіноакторів США отримала стрічка "Чорна пантера".