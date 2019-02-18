Гильдия сценаристов США объявила победителей

В категории "Кино" премию за лучший оригинальный сценарий получил автор драмеди "Восьмой класс" Бо Бернем. Создатели фильма "Сможете ли вы меня простить?" были удостоены награды за лучший адаптированный сценарий. В номинации "Лучший сценарий к документальному фильму" победителем стала картина "Ванны над Бродвеем". В номинации "Лучший сценарий мультфильма/мультсериала" победа досталась Стефани Гиллис (Bart's Not Dead, эпизод из "Симпсонов").

В категории "Телевидение" первым среди новых шоу был признан сериал "Барри". За лучший сценарий в теледраме награды получили авторы проекта "Американцы". В номинации "Лучший сценарий в комедийном сериале" победу одержала группа писателей, работающих над шоу "Удивительная миссис Мейзел". Лучшим оригинальным сценарием сериала отметили "Касл-Рок", а адаптированным сценарием сериала стал "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе".

Ранее УНН сообщал, что главную премию Гильдии киноактеров США получила лента "Черная пантера".