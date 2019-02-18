Гильдия сценаристов США объявила победителей

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56402 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123819 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125720 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126813 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123729 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156760 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117673 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130514 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Гильдия сценаристов США объявила победителей

Гильдия сценаристов США объявила победителей

Киев  •  УНН

 • 8753 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Американская гильдия сценаристов (Writers Guild Awards) определила победителей. Премия ежегодно вручается за лучшие сценарии фильмов и сериалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт организации.

В категории "Кино" премию за лучший оригинальный сценарий получил автор драмеди "Восьмой класс" Бо Бернем. Создатели фильма "Сможете ли вы меня простить?" были удостоены награды за лучший адаптированный сценарий. В номинации "Лучший сценарий к документальному фильму" победителем стала картина "Ванны над Бродвеем". В номинации "Лучший сценарий мультфильма/мультсериала" победа досталась Стефани Гиллис (Bart's Not Dead, эпизод из "Симпсонов").

В категории "Телевидение" первым среди новых шоу был признан сериал "Барри". За лучший сценарий в теледраме награды получили авторы проекта "Американцы". В номинации "Лучший сценарий в комедийном сериале" победу одержала группа писателей, работающих над шоу "Удивительная миссис Мейзел". Лучшим оригинальным сценарием сериала отметили "Касл-Рок", а адаптированным сценарием сериала стал "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе".

Ранее УНН сообщал, что главную премию Гильдии киноактеров США получила лента "Черная пантера".

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