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Гібридна війна: створено фейкову сторінку Київської обласної військової адміністрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Офіційний Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації повідомив, що з метою введення громадян в оману ворогом в мережі було створено фейкову сторінку відомства і закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації, передає УНН.

Гібридна війна: створено фейкову сторінку Київської обласної військової адміністрації

Цитата

«Було створено фейкову сторінку Київської обласної військової адміністрації. Подібні дії є частиною інформаційно-психологічної операції ворога. Його завданням є дезінформація та введення громадян в оману. Не забуваймо, що такі інформаційні атаки – інструменти гібридної війни», - йдеться в повідомленні офіційної сторінки Київської ОВА.

Відомство зауважило, що офіційні сторінки Київської ОВА в мережах Facebook та Telegram є верифіковані.

«Довіряйте лише перевіреним джерелам та дотримуйтеся інформаційної гігієни в соцмережах!», - додається в повідомленні.

  • Офіційний сайт Київської ОВА.
  • Офіційна сторінка Київської ОВА у Facebook.
  • Офіційний Telegram-канал Київської ОВА.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, з посиланням на заяви очільників ОВА, окупанти створили в соцмережах фейкові сторінки голів українських військових адміністрацій.

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