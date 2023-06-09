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Чергова брехня: окупанти створили фейкові сторінки українських голів ОВА в соцмережах

Київ • УНН

 • 708602 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Окупанти створили в соцмережах фейкові сторінки голів українських військових адміністрацій. Про це пише УНН з посиланням на заяви очільників ОВА.

Чергова брехня: окупанти створили фейкові сторінки українських голів ОВА в соцмережах

Деталі

Зокрема, у Facebook можна натрапити на фейкову сторінку голови Івано-Франківської обласної віськової адміністрації Світлани Онищук.

"Шахраї створили фейкову сторінку із моїм ім’ям у facebook‼️ Прошу не поширювати звідти жодної інформації та не реагувати на будь-які повідомлення, які могли вам надійти у приват", - написала Онищук.

Крім того, в соцмережі можна зустріти й підробну сторінку голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Увага! Зловмисники створили у фейсбуці фейкову сторінку нібито від мого імені. Офіційно повідомляю, що у мене є тільки дві сторінки у цій соцмережі", - зазначив він.

Також, фейкова сторінка є й у очільника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.

"Сьогодні завдяки користувачам фейсбуку дізнався, що зловмисники створили фейкову сторінку нібито від мого імені. Ймовірно це працює наш ворог для вкиду недостовірної інформації", - підкреслив Погуляйко.

Згодом стало відомо, що фейкова сторінка на Facebook з'явилась і в голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"рашистські гниди не сплять. Сьогодні були створені фейкові сторінки ряду очільників ОВА! путіністи хочуть посіяти паніку серед українців. Не вийде! Ми добре знайомі з інформаційною гігієною", - наголосив він.

Нагадаємо

У Центрі стратегічних комунікацій повідомляли, що росіяни, видавши себе за українське медіа, вигадали новину, де союзники України нібито заявляють, що Київ уже програв, бо "втратив Бахмут".

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