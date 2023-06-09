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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Очередная ложь: оккупанты создали фейковые страницы украинских глав ОВА в соцсетях

Киев • УНН

 • 708602 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Оккупанты создали в соцсетях фейковые страницы глав украинских военных администраций. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления руководителей ОВА.

Очередная ложь: оккупанты создали фейковые страницы украинских глав ОВА в соцсетях

Детали

В частности, в Facebook можно наткнуться на фейковую страницу главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук.

"Мошенники создали фейковую страницу с моим именем в facebook‼️ Прошу не распространять оттуда никакой информации и не реагировать на любые сообщения, которые могли вам прийти в личку", - написала Онищук.

Кроме того, в соцсети можно встретить и поддельную страницу главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Внимание! Злоумышленники создали в фейсбуке фейковую страницу якобы от моего имени. Официально сообщаю, что у меня есть только две страницы в этой соцсети", - отметил он.

Также, фейковая страница есть и у главы Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко.

"Сегодня благодаря пользователям фейсбука узнал, что злоумышленники создали фейковую страницу якобы от моего имени. Вероятно это работает наш враг для вброса недостоверной информации", - подчеркнул Погуляйко.

Впоследствии стало известно, что фейковая страница на Facebook появилась и у главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"рашистские гниды не спят. Сегодня были созданы фейковые страницы ряда руководителей ОВА! путинисты хотят посеять панику среди украинцев. Не получится! Мы хорошо знакомы с информационной гигиеной", - подчеркнул он.

Напомним

В Центре стратегических коммуникаций сообщали, что россияне, выдав себя за украинское медиа, придумали новость, где союзники Украины якобы заявляют, что Киев уже проиграл, потому что "потерял Бахмут".

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