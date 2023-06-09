Очередная ложь: оккупанты создали фейковые страницы украинских глав ОВА в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Оккупанты создали в соцсетях фейковые страницы глав украинских военных администраций. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления руководителей ОВА.
Детали
В частности, в Facebook можно наткнуться на фейковую страницу главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук.
"Мошенники создали фейковую страницу с моим именем в facebook‼️ Прошу не распространять оттуда никакой информации и не реагировать на любые сообщения, которые могли вам прийти в личку", - написала Онищук.
Кроме того, в соцсети можно встретить и поддельную страницу главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Внимание! Злоумышленники создали в фейсбуке фейковую страницу якобы от моего имени. Официально сообщаю, что у меня есть только две страницы в этой соцсети", - отметил он.
Также, фейковая страница есть и у главы Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко.
"Сегодня благодаря пользователям фейсбука узнал, что злоумышленники создали фейковую страницу якобы от моего имени. Вероятно это работает наш враг для вброса недостоверной информации", - подчеркнул Погуляйко.
Впоследствии стало известно, что фейковая страница на Facebook появилась и у главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"рашистские гниды не спят. Сегодня были созданы фейковые страницы ряда руководителей ОВА! путинисты хотят посеять панику среди украинцев. Не получится! Мы хорошо знакомы с информационной гигиеной", - подчеркнул он.
Напомним
В Центре стратегических коммуникаций сообщали, что россияне, выдав себя за украинское медиа, придумали новость, где союзники Украины якобы заявляют, что Киев уже проиграл, потому что "потерял Бахмут".