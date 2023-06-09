Гибридная война: создана фейковая страница Киевской областной военной администрации

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«Была создана фейковая страница Киевской областной военной администрации. Подобные действия являются частью информационно-психологической операции врага. Его задачей является дезинформация и введение граждан в заблуждение. Не забывайте, что такие информационные атаки – инструменты гибридной войны», - говорится в сообщении официальной страницы Киевской ОВА.

Ведомство отметило, что официальные страницы Киевской ОВА в сетях Facebook и Telegram являются верифицированными.

«Доверяйте только проверенным источникам и придерживайтесь информационной гигиены в соцсетях!», - добавляется в сообщении.

Официальный сайт Киевской ОВА. Официальная страница Киевской ОВА в Facebook. Официальный Telegram-канал Киевской ОВА.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, со ссылкой на заявления руководителей ОВА, оккупанты создали в соцсетях фейковые страницы глав украинских военных администраций.

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