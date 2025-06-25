GGBET — титульний спонсор ФК "Динамо" Київ

GGBET став першим букмекерським брендом в історії клубу "Динамо" Київ, який отримав статус титульного спонсора. Про це стало відомо 25 червня на столичному медіазаході "Динамо 3.0", передає УНН.

У Києві відбулася пресконференція з лідерами УПЛ ФК "Динамо", які відсвяткували ще одну особливу подію – 30 чемпіонство в історії клубу. Генеральний директор Дмитро Бріф, капітан команди Віталій Буяльський, півзахисники Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко розповіли про свій шлях до нового досягнення і подальші плани "біло-синіх".

На заході презентували нового титульного спонсора: букмекерський бренд GGBET став партнером клубу на три роки. В планах – продовжувати зближувати фанів і команду, відкривати вболівальникам нові сторони "Динамо" через спільні проєкти, авторський контент і спецпропозиції.

Під час промови СEO GGBET Сергій Міщенко розкрив символізм назви: "Динамо 3.0" – не лише про тридцяте чемпіонство "біло-синіх", що, безумовно, є грандіозною історичною подією. Це і про новий етап для "Динамо" і GGBET. Ця співпраця зовсім іншого рівня: зі статусом, який від "киян" не отримував жоден букмекер, з більшою кількістю часу і можливостей для реалізації спецпроєктів. Для нас це можливість ще тісніше попрацювати з фанами футболу, зміцнити знання про бренд та досягати бізнес-цілей – власних і спільних з клубом. Тож впевнений, що за три роки разом нам вдасться вразити і наших користувачів, і вболівальників "Динамо".

Тримати планку кращих і працювати з кращими – про це мріє кожен клуб. Зараз дуже надихаючий період для "Динамо". За нашими плечима – три десятки найважливіших перемог. Ми йдемо в новий сезон в статусі чемпіонів. Нас підтримує партнер, який здатен значно підсилити нашу медійність і допомогти нам реалізувати ряд активацій, які здивують найвибагливіших вболівальників. Зробимо все можливе, щоб наша гра у новому сезоні і ідеї, які ми втілимо з GGBET, були такі ж зіркові, як оновлена емблема – прокоментував генеральний директор ФК «Динамо» Дмитро Бріф.

Нагадаємо, що раніше GGBET виступав офіційним спонсором ФК "Динамо" Київ в матчах Єврокубків і спонсором зимових зборів в Туреччині.