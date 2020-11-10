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Гетманцев: в уряді категорично проти ухвалення законопроектів, які вимагають євробляхери

Гетманцев: в уряді категорично проти ухвалення законопроектів, які вимагають євробляхери

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Кабінеті міністрів, зокрема в Мінфіні, виступили категорично проти законопроектів, ухвалення яких вимагають євробляхери. Держбюджет зазнає втрат внаслідок їх прийняття. Про це УНН повідомив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Законопроекти, на розгляді яких наполягають... Представники політичної сили, що організувала протести під ВР минулого тижня, дещо лукавлять. Насправді ніхто не гальмує розгляд відповідних законопроектів. Однак, Кабмін та Міністерство фінансів виступили категорично проти зазначених законопроектів, зважаючи на втрати державного бюджету внаслідок їх прийняття. Очевидно, що тут треба шукати компроміс. Компроміс між урядом та політичною силою”, — заявив Гетманцев.

Він також додав, що проблема автомобілів на європейських номерах не нова, а тягнеться роками.

“Наскільки я пам’ятаю, це питання вирішувалося „раз і назавжди“ вже тричі. Однак, після цього, активісти знову поверталися зі своїми новими вимогами. Іноді здається, що протестувальникам важливіший процес за результат. Вони отримують пільгу чи відстрочку, під цю пільгу завозяться нові автомобілі на єврономерах, і процес отримує новий подих. Не переконаний, що в цивілізованій та сильній державі ми повинні приймати рішення виходячи не з інтересів всього суспільства, а з інтересів окремої, нехай і добре організованої громадської організації”, - підсумував Гетманцев.

Як повідомляв УНН раніше, євробляхери, які влаштовують акції з метою ухвалення законопроекту № 3704, звинувачують у затягуванні процесу голову комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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