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Гетманцев: в правительстве категорически против принятия законопроектов, которые требуют евробляхеры

Гетманцев: в правительстве категорически против принятия законопроектов, которые требуют евробляхеры

Киев  •  УНН

 • 33751 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Кабинете министров, в частности в Минфине, выступили категорически против законопроектов, принятие которых требуют евробляхеры. Госбюджет понесет потери в результате их принятия. Об этом УНН сообщил председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Законопроекты, на рассмотрении которых настаивают ... Представители политической силы, организовавшей протесты под ВР на прошлой неделе, несколько лукавят. На самом деле никто не тормозит рассмотрение соответствующих законопроектов. Однако, Кабмин и Министерство финансов выступили категорически против указанных законопроектов, учитывая потери государственного бюджета в результате их принятия. Очевидно, что здесь надо искать компромисс. Компромисс между правительством и политической силой", - заявил Гетманцев.

Он также добавил, что проблема автомобилей на европейских номерах не новая, а тянется годами.

"Насколько я помню, этот вопрос решался "раз и навсегда" уже трижды. Однако, после этого, активисты снова возвращались со своими новыми требованиями. Иногда кажется, что протестующим важнее процесс чем результат. Они получают льготу или отсрочку, под эту льготу завозятся новые автомобили на еврономерах, и процесс получает новое дыхание. Не уверен, что в цивилизованном и сильном государстве мы должны принимать решения исходя не из интересов всего общества, а из интересов отдельной, пусть и хорошо организованной общественной организации", - подытожил Гетманцев.

Как сообщал УНН ранее, евробляхеры, которые устраивают акции с целью принятия законопроекта № 3704, обвиняют в затягивании процесса председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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