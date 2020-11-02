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Гетманцев пояснив, чому нардепам потрібно підтримати бюджет на 2021 рік у першому читанні

Гетманцев пояснив, чому нардепам потрібно підтримати бюджет на 2021 рік у першому читанні

Київ • УНН

 • 7625 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державний бюджет України на 2021 рік потрібно підтримувати в першому читанні. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми маємо надію, що буде таке рішення бюджетного комітету про рекомендацію постанови до прийняття Верховної Ради. Я думаю, що жодних перепон для цього немає. Я вважаю, що бюджет потрібно підтримувати у першому читанні, бо у першому читанні ми голосуємо за свої пропозиції до бюджету - ми ж не голосуємо за текст бюджету. Ми фактично даємо пропозицію уряду, який він повинен врахувати, або якщо він не враховує, то на другому читанні ми можемо з ним не погодитися та не підтримати цей бюджет", - розповів Гетманцев.

За його словами, на сьогодні анонсовано засідання бюджетного комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 5 листопада, планує розглянути законопроект про Державний бюджет на 2021 рік та президентський законопроект про інвестиційних нянь.

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