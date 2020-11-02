Гетманцев объяснил, почему нардепам нужно поддержать бюджет на 2021 год в первом чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2021 год нужно поддерживать в первом чтении. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы надеемся, что будет такое решение бюджетного комитета о рекомендации постановления до принятия Верховной Рады. Я думаю, что никаких препятствий для этого нет. Я считаю, что бюджет нужно поддерживать в первом чтении, потому что в первом чтении мы голосуем за свои предложения в бюджет - мы же не голосуем за текст бюджета. Мы фактически даем предложение правительству, которое оно должен учесть, или если оно не учитывает, то на втором чтении мы можем с ним не согласиться и не поддержать этот бюджет", - рассказал Гетманцев.
По его словам, на сегодня анонсировано заседание бюджетного комитета.
Напомним, Верховная Рада в четверг, 5 ноября, планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете на 2021 год и президентский законопроект о инвестиционных нянях.