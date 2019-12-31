Герус заявив про шахрайство з "зупинками" енергоблоків на Бурштинській і Добротвірській ТЕС

За словами депутата, місяць тому "ДТЕК Західенерго" заявили про зупинку у вимушений простій Бурштинськоі ТЕС (Івано-Франківська область). "Ніби-то через "імпорт електричної енергії із РФ та Білорусі", що саме по собі абсурдно, бо Бурштинська ТЕС знаходиться у Бурштинському енергоострові, куди електроенергія із РФ та Білорусі не може потрапити навіть теоретично", написав Герус.

"Як виявилося, "вимушений простій" це коли ніякого простою немає, коли і надалі, як і раніше, на Бурштинський ТЕС працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину", зазначив нардеп.

"На сьогодні це найбільша працююча ТЕС в Україні. Але цей обман був використаний, щоб дестабілізувати ситуацію на місці, налякати людей можливими звільненнями та створити тиск на органи влади заради лобіювання потрібних рішень (збереження монопольних надприбутків)", йдеться у повідомленні Геруса.

За інформацією депутута, подібна ситуація і на Добротвірській ТЕС (Львівська область). "Там також "вимушений простій", хоча як і раніше працює 2 блоки на експорт у Польщу. Але людей лякають звільненнями та зменшенням зарплат", заявив голова парламентського комітету.

Пізніше компанія ДТЕК оприлюднила свою позицію щодо даної ситуації.

"Інформація щодо Бурштинської та Добротвірської ТЕС, поширена Андрієм Герусом/опублікована в листі, не є достовірною.

До складу ДТЕК Західенерго входить три станції - Бурштинська ТЕС (12 блоків), Добротвірська ТЕС (4 блоки), Ладижинська ТЕС (6 блоків, з яких 4 в роботі і 2 в консервації). При цьому середня кількість блоків в роботі в грудні наступна: Бурштинська ТЕС - 6,4 блока, Добротвірська ТЕС - 2 блоки, Ладижинська ТЕС - 1,3 блока. Тобто ці станції зараз працюють в половину своїх потужностей.

Причини такої роботи - несприятливі умови на ринку електроенергії. Бурштинська ТЕС змушена працювати в основному вночі, коли прайс-кепи і споживання низькі. У цей час робота станції навіть не покриває собівартості виробництва електроенергії. Вдень, коли прайс-кепи вищф, надають перевагу імпортній електроенергії зі Словаччини. Як результат, в грудні 2019 року, порівняно з груднем 2018 року, виробництво електроенергії Бурштинської ТЕС скоротилося на 35%.

Через відсутність попиту на електроенергію і затребуваності в системі Бурштинська ТЕС і змушена виводити частину персоналу в простій. Про це своєчасно були проінформовані місцеві і центральні органи влади.

Виведення частини персоналу в простій не означає, що вся станція виведена в простій. Оперативний персонал в простій і з простою виводиться виходячи із завантаження блоків. У постійному простої працівники КТЦ БуТЕС не перебувають взагалі. Станція забезпечує наявність персоналу для обслуговування блоків, які знаходяться в роботі.

Відповідно до КЗпП та колективними договорами, за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається 2/3 окладу.

Незважаючи на простій, енергетики продовжать отримувати постійний дохід і зберігати робочий стаж.

Частковий простій персоналу не вплине на енерго- і теплопостачання регіонів", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в Україні здійснили примусове зниження генерації АЕС.