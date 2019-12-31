Герус заявив про шахрайство з "зупинками" енергоблоків на Бурштинській і Добротвірській ТЕС

ukru
08:36 • 35128 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 44794 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 70953 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 73491 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 114251 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164950 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 264391 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261465 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255063 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236281 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 58060 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 64545 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 81712 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 83650 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 66364 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 35128 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 70953 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 73491 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 46024 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 83650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 3560 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 97316 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 48397 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 145160 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157610 перегляди
Актуальне
Герус заявив про шахрайство з "зупинками" енергоблоків на Бурштинській і Добротвірській ТЕС

Герус заявив про шахрайство з "зупинками" енергоблоків на Бурштинській і Добротвірській ТЕС

Київ • УНН

 • 25834 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу", голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус заявив про шахрайство з зупинками енергоблоків на Бурштинській і Добротвірській ТЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Андрія Геруса у Facebook.

За словами депутата, місяць тому "ДТЕК Західенерго" заявили про зупинку у вимушений простій Бурштинськоі ТЕС (Івано-Франківська область). "Ніби-то через "імпорт електричної енергії із РФ та Білорусі", що саме по собі абсурдно, бо Бурштинська ТЕС знаходиться у Бурштинському енергоострові, куди електроенергія із РФ та Білорусі не може потрапити навіть теоретично", написав Герус.

"Як виявилося, "вимушений простій" це коли ніякого простою немає, коли і надалі, як і раніше, на Бурштинський ТЕС працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину", зазначив нардеп.

"На сьогодні це найбільша працююча ТЕС в Україні. Але цей обман був використаний, щоб дестабілізувати ситуацію на місці, налякати людей можливими звільненнями та створити тиск на органи влади заради лобіювання потрібних рішень (збереження монопольних надприбутків)", йдеться у повідомленні Геруса.

За інформацією депутута, подібна ситуація і на Добротвірській ТЕС (Львівська область). "Там також "вимушений простій", хоча як і раніше працює 2 блоки на експорт у Польщу. Але людей лякають звільненнями та зменшенням зарплат", заявив голова парламентського комітету.

Пізніше компанія ДТЕК оприлюднила свою позицію щодо даної ситуації.

"Інформація щодо Бурштинської та Добротвірської ТЕС, поширена Андрієм Герусом/опублікована в листі, не є достовірною.

До складу ДТЕК Західенерго входить три станції - Бурштинська ТЕС (12 блоків), Добротвірська ТЕС (4 блоки), Ладижинська ТЕС (6 блоків, з яких 4 в роботі і 2 в консервації). При цьому середня кількість блоків в роботі в грудні наступна: Бурштинська ТЕС - 6,4 блока, Добротвірська ТЕС - 2 блоки, Ладижинська ТЕС - 1,3 блока. Тобто ці станції зараз працюють в половину своїх потужностей.

Причини такої роботи - несприятливі умови на ринку електроенергії. Бурштинська ТЕС змушена працювати в основному вночі, коли прайс-кепи і споживання низькі. У цей час робота станції навіть не покриває собівартості виробництва електроенергії. Вдень, коли прайс-кепи вищф, надають перевагу імпортній електроенергії зі Словаччини. Як результат, в грудні 2019 року, порівняно з груднем 2018 року, виробництво електроенергії Бурштинської ТЕС скоротилося на 35%.

Через відсутність попиту на електроенергію і затребуваності в системі Бурштинська ТЕС і змушена виводити частину персоналу в простій. Про це своєчасно були проінформовані місцеві і центральні органи влади.

Виведення частини персоналу в простій не означає, що вся станція виведена в простій. Оперативний персонал в простій і з простою виводиться виходячи із завантаження блоків. У постійному простої працівники КТЦ БуТЕС не перебувають взагалі. Станція забезпечує наявність персоналу для обслуговування блоків, які знаходяться в роботі.

Відповідно до КЗпП та колективними договорами, за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається 2/3 окладу.

Незважаючи на простій, енергетики продовжать отримувати постійний дохід і зберігати робочий стаж.
Частковий простій персоналу не вплине на енерго- і теплопостачання регіонів", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в Україні здійснили примусове зниження генерації АЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.86
Bitcoin
$84,123.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.82
Золото
$3,036.50
Ethereum
$1,969.24