Герус заявил о мошенничестве с "остановками" энергоблоков на Бурштынской и Добротворской ТЭС

По словам депутата, месяц назад в "ДТЭК Западэнерго" заявили об остановке в вынужденном простое Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область). "Будто бы из-за "импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии", что само по себе абсурдно, потому что Бурштынская ТЭС находится в Бурштынском энергоострове, куда электроэнергия из РФ и Беларуси не может попасть даже теоретически", написал Герус.

"Как оказалось, "вынужденный простой" это когда никакого простоя нет, когда и в дальнейшем, как и ранее, в Бурштынской ТЭС работает 7 энергоблоков, которые в основном работают на экспорт в Венгрию", отметил нардеп.

"На сегодня это самая большая работающая ТЭС в Украине. Но этот обман был использован, чтобы дестабилизировать ситуацию на месте, напугать людей возможными увольнениями и создать давление на органы власти ради лоббирования нужных решений (сохранение монопольных сверхприбылей)", говорится в сообщении Геруса.

По информации депутута, подобная ситуация и на Добротворской ТЭС (Львовская область). "Там также "вынужденный простой", хотя по-прежнему работает 2 блока на экспорт в Польшу. Но людей пугают увольнениями и снижением зарплат", заявил председатель парламентского комитета.

Позже компания ДТЭК обнародовала свою позицию по данной ситуации.

"Информация о Бурштынской и Добротворской ТЭС, распространенная Андреем Герусом/опубликованная в письме, не является достоверной.

В состав ДТЭК Западэнерго входит три станции – Бурштынская ТЭС (12 блоков), Добротворская ТЭС (4 блока), Ладыжинская ТЭС (6 блоков, из которых 4 в работе и 2 в консервации). При этом среднее количество блоков в работе в декабре следующее: Бурштынская ТЭС – 6,4 блока, Добротворская ТЭС – 2 блока, Ладыжинская ТЭС – 1,3 блока. Т.е. эти станции сейчас работают в половину своих мощностей.

Причины такой работы – неблагоприятные условия на рынке электроэнергии. Бурштынская ТЭС вынуждена работать в основном ночью, когда прайс-кепы и потребление низкие. В это время работа станция даже не покрывает себестоимости производства электроэнергии. Днем, когда прайс-кепы выше, отдают предпочтение импортной электроэнергии из Словакии. Как результат, в декабре 2019 против декабря 2018 производство электроэнергии Бурштынской ТЭС сократилось на 35%.

Из-за отсутствия спроса на электроэнергию и востребованности в системе Бурштынская ТЭС и вынуждена выводить часть персонала в простой. Об этом своевременно были проинформированы местные и центральные органы власти.

Выведение части персонала в простой не означает, что вся станция выведена в простой. Оперативный персонал в простой и из простоя выводится исходя из загрузки блоков. В постоянном простое работники КТЦ БуТЭС не находятся вообще. Станция обеспечивает наличие персонала для обслуживания блоков, которые находятся в работе.

В соответствии с КЗоТ и коллективными договорами, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется 2/3 оклада. Несмотря на простой, энергетики продолжат получать постоянный доход и сохранять рабочий стаж.

Частичный простой персонала не повлияет на энерго- и теплоснабжение регионов", - отметили в компании.

Напомним, в Украине осуществили принудительное снижение генерации АЭС.