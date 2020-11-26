Геращенко: якщо не ввести локдаун, то до лютого перехворіє 10 млн людей

“Зараз є величезна хвиля захворюваності. Якщо нічого не робити, то до лютого місяця у нас перехворіє 10 млн людей”, - сказав Геращенко.

Він додав, якщо уряд винесе на розгляд пропозицію про локдаун з можливість компенсації для підприємців і найманих працівників, то МВС підтримає таке рішення.

Нагадаємо, як повідомили в МОЗ, у разі введення в Україні жорстких карантинних обмежень, українців попередять про посилення карантинного режиму за 7-10 днів.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун можливий, якщо буде загроза колапсу медсистеми, а це від 25 до 30 тисяч захворівших за добу.