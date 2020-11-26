Геращенко: если не ввести локдаун, то к февралю переболеет 10 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. До февраля в Украине переболеет коронавирус 10 млн человек, если ничего не делать. Таким мнением в эфире одного из телеканалов поделился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Сейчас есть огромная волна заболеваемости. Если ничего не делать, то к февралю месяца у нас переболеет 10 млн человек", - сказал Геращенко.
Он добавил, что если правительство вынесет на рассмотрение предложение о локдауне с возможностью компенсации для предпринимателей и наемных работников, то МВД поддержит такое решение.
Напомним, как сообщили в Минздраве, в случае введения в Украине жестких карантинных ограничений, украинцев предупредят об усилении карантинного режима за 7-10 дней.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун возможен, если будет угроза коллапса медсистемы, а это от 25 до 30 тыс. заболевших в сутки.