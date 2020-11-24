Геращенко: в Україні 95% підприємців дотримуються "карантину вихідного дня"

"95% підприємців, громадян... дотримуються режиму "карантину вихідного дня". Але, звичайно, як і у будь-якій країні - є люди, які хочуть порушувати закон, яким хочеться показати, що закон для них не писаний, для цього існує робота поліції. Зараз поки ведеться роз'яснювальна, профілактична робота. Що стосується порушень середовища підприємців, тобто робота ресторанів, кафе, то буде реагування на дзвінки на лінію "102". Небайдужі громадяни, які хотіли, щоб у країні зупинилася епідемія, телефонують і повідомляють, де є можливі порушення, поліція на них реагує", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні протягом вихідних поліцейські склали 1144 адмінпротоколи за порушення "карантину вихідного дня".

Крім цього, Міністерство охорони здоров'я розраховує на зменшення динаміки приросту хворих завдяки "карантину вихідного дня".

Додамо, що, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, крім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок, аптек і ряду інших установ.