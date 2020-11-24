"Карантин выходного дня" поспособствует уменьшению количества больных COVID-19 - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство здравоохранения рассчитывает на уменьшение динамики прироста больных благодаря “карантину выходного дня”. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр МОЗ Украины Максим Степанов, сообщает УНН.
На вопрос ведущего дал ли “карантин выходного дня” положительный результат, министр отметил, что для того чтобы увидеть результат, нужно 14 дней инкубационного периода и добавил: “Чтобы рассчитывать именно на тот результат, на который мы рассчитывали, и получить этот результат, мы должны были соблюсти карантин хотя бы в полном объеме на первый выходной, а мы с вами были свидетелями того, что его, мягко говоря, не полностью соблюдали, особенно в некоторых регионах. В эти выходные уже лучше, и мы это видели по мобильности населения — те данные, которые предоставлял нам СНБО. Поэтому мы рассчитываем, в любом случае, на уменьшение динамики прироста больных COVID-19”.
Напомним, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.