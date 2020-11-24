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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 29192 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86710 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102744 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118738 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153098 просмотра

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"Карантин выходного дня" поспособствует уменьшению количества больных COVID-19 - МОЗ

"Карантин выходного дня" поспособствует уменьшению количества больных COVID-19 - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министерство здравоохранения рассчитывает на уменьшение динамики прироста больных благодаря “карантину выходного дня”. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр МОЗ Украины Максим Степанов, сообщает УНН.

На вопрос ведущего дал ли “карантин выходного дня” положительный результат, министр отметил, что для того чтобы увидеть результат, нужно 14 дней инкубационного периода и добавил: “Чтобы рассчитывать именно на тот результат, на который мы рассчитывали, и получить этот результат, мы должны были соблюсти карантин хотя бы в полном объеме на первый выходной, а мы с вами были свидетелями того, что его, мягко говоря, не полностью соблюдали, особенно в некоторых регионах. В эти выходные уже лучше, и мы это видели по мобильности населения — те данные, которые предоставлял нам СНБО. Поэтому мы рассчитываем, в любом случае, на уменьшение динамики прироста больных COVID-19”.

Напомним, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

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