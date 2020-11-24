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“Карантин вихідного дня” посприяє зменшенню кількості хворих на COVID-19 — МОЗ

“Карантин вихідного дня” посприяє зменшенню кількості хворих на COVID-19 — МОЗ

Київ • УНН

 • 10363 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я розраховує на зменшення динаміки приросту хворих завдяки “карантину вихідного дня”. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр МОЗ України Максим Степанов, повідомляє УНН.

На запитання ведучого чи дав “карантин вихідного дня” позитивний результат, міністр зауважив, що для того аби побачити результат, потрібно 14 днів інкубаційного періоду і додав: “Щоб розраховувати саме на той результат, на який ми розраховували і отримати цей результат, ми повинні були дотриматися карантину хочаб в повному обсязі на перший вихідний, а ми з вами були свідками того, що його, м’яко кажучи, не повністю дотримувалися, особливо в деяких регіонах. В ці вихідні вже було краще і ми це бачили по мобільності населення — ті дані, які надавала нам РНБО. Тому ми розраховуємо, у будь-якому випадку, зменшення динаміки приросту хворих на COVID-19”.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

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