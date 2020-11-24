“Карантин вихідного дня” посприяє зменшенню кількості хворих на COVID-19 — МОЗ

На запитання ведучого чи дав “карантин вихідного дня” позитивний результат, міністр зауважив, що для того аби побачити результат, потрібно 14 днів інкубаційного періоду і додав: “Щоб розраховувати саме на той результат, на який ми розраховували і отримати цей результат, ми повинні були дотриматися карантину хочаб в повному обсязі на перший вихідний, а ми з вами були свідками того, що його, м’яко кажучи, не повністю дотримувалися, особливо в деяких регіонах. В ці вихідні вже було краще і ми це бачили по мобільності населення — ті дані, які надавала нам РНБО. Тому ми розраховуємо, у будь-якому випадку, зменшення динаміки приросту хворих на COVID-19”.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.