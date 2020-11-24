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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27214 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84947 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102310 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118343 просмотра

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Геращенко: в Украине 95% предпринимателей придерживаются "карантина выходного дня"

Геращенко: в Украине 95% предпринимателей придерживаются "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 15538 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине 95% предпринимателей и граждан придерживаются "карантина выходного дня". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"95% предпринимателей, граждан... соблюдают режим "карантина выходного дня". Но, конечно, как и в любой стране - есть люди, которые хотят нарушать закон, которым хочется показать, что закон для них не писан, для этого существует работа полиции. Сейчас пока ведется разъяснительная, профилактическая работа. Что касается нарушений среды предпринимателей, то есть работа ресторанов, кафе, то будет реагирование на звонки на линию "102". Неравнодушные граждане, которые хотели, чтобы в стране остановилась эпидемия, звонят и сообщают, где есть возможные нарушения, полиция на них реагирует", - отметил он.

Напомним, в Украине в течение выходных полицейские составили 1144 админпротокола за нарушение "карантина выходного дня".

Кроме этого, Министерство здравоохранения рассчитывает на уменьшение динамики прироста больных благодаря "карантину выходного дня".

Добавим, что, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. В эти дни не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Украинские Национальные Новости

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