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Геращенко прокоментувала рішення комітету щодо її висловів про зелених чоловічків

Геращенко прокоментувала рішення комітету щодо її висловів про зелених чоловічків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook прокоментувала рішення регламентного комітету щодо її висловів про зелених чоловічків, передає УНН.

“До мене надійшов лист від Голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченка С.В. , в якому він інформує, що до нього надійшов лист керівника фракцііі „Слуга народу“ Д. Арахаміі щодо моїх висловлювань в сесійній залі”, — йдеться в повідомленні.

За її словами в листі Кольченка їй не було роз’яснено, які саме висловлювання стануть предметом розгляду на Комітеті. Вона припустила, що це може стосуватися її публічної політичної позиції, озвученої 10 вересня в цілому.

“А сам лист Д.Арахамії не надходив на мою адресу взагалі. У зв’язку з цим маю нагадати, що політичні позиції народного депутата України не можуть бути предметом юридичної відповідальності з огляду на таке”, — йдеться в повідомлені.

За її словами, позиція пана Арахамії є упередженою стосовно її висловлювань та не може слугувати обґрунтованою правовою підставою для розгляду відповідного питання у комітеті, а також містить явні ознаки зловживання правами народного депутата.

“Розраховую, що моя політична позиція жодним чином не зазнаватиме утисків у парламенті демократичної і правової держави, якою на конституційному рівні проголошено Україну. У тому числі з боку очільників фракції монобільшості, які позиціонують себе як прибічники демократіі”, — йдеться в повідомленні.

За її словами, у протилежному випадку вона буду апелбвати до міжнародних правозахисних інституцій, які опікуються станом додержання демократичних принципів свободи слова в Україні в цілому та в органах державної влади, і ВРУ зокрема.

“ВР не позбавила мене права голосування в парламенті на 5 днів. Поки що. Поки що за це проголосувало тільки 6 слуг на регламентному комітеті. Дякую всім 5 депутатам — представникам фракції меншості, які не підтримали це рішення. Для відсторонення від виконання обов’язків народного депутата має бути ще голосування і зал. 226 зелених кнопочок”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України рекомендував позбавити права співголову фракції Європейська Солідарність Ірину Геращенко присутності на 5 засіданнях.

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