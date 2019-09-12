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Геращенко прокомментировала решение комитета относительно ее высказываний о зеленых человечках

Геращенко прокомментировала решение комитета относительно ее высказываний о зеленых человечках

Киев  •  УНН

 • 16810 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировала решение регламентного комитета относительно ее высказываний о зеленых человечках, передает УНН.

"Ко мне поступило письмо от главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Кальченко С.В., в котором он информирует, что к нему поступило письмо руководителя фракциии "Слуга народа" Д. Арахамии относительно моих высказываний в сессионном зале", - говорится в сообщении.

По ее словам, в письме Кольченко ей не было разъяснено, какие именно высказывания станут предметом рассмотрения на Комитете. Она предположила, что это может касаться ее публичной политической позиции, озвученной 10 сентября в целом.

"А само письмо Д.Арахамии не поступало в мой адрес вообще. В связи с этим должна напомнить, что политические позиции народного депутата Украины не могут быть предметом юридической ответственности учитывая следующее", - говорится в сообщении.

По ее словам, позиция господина Арахамии является предвзятой по отношению к ее высказываниям и не может служить обоснованным правовым основанием для рассмотрения соответствующего вопроса в комитете, а также содержит явные признаки злоупотребления правами народного депутата.

"Рассчитываю, что моя политическая позиция никоим образом не будет испытывать притеснений в парламенте демократического и правового государства, которым на конституционном уровне провозглашено Украину. В том числе со стороны руководителей фракции монобольшинства, которые позиционируют себя как сторонники демократии", - говорится в сообщении.

По ее словам, в противном случае она будет апелбваты к международным правозащитным институтам, которые следят за состоянием соблюдения демократических принципов свободы слова в Украине в целом и в органах государственной власти, и ВР в частности.

"ВР не лишила меня права голосования в парламенте на 5 дней. Пока что. Пока за это проголосовало только 6 слуг на регламентном комитете. Спасибо всем 5 депутатам - представителям фракции меньшинства, которые не поддержали это решение. Для отстранения от исполнения обязанностей народного депутата предстоит еще голосования и зал. 226 зеленых кнопочек", - говорится в сообщении.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал лишить права сопредседателя фракции Европейская Солидарность Ирину Геращенко присутствия на 5 заседаниях.

Украинские Национальные Новости

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