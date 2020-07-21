Геращенко пояснив можливу причину вибухів у центрі Луцька

"Я думаю, що це щось на зразок вибухових пакетів, які не осколкові вибухові пристрої", - сказав Геращенко.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи йде мова про предмети, які загарбник викидає з вікон, Геращенко відповів: "Так".

Коментуючи існування другого вибухового пристрою, згаданого злочинцем, заступник голови МВС зазначив, що ця інформація поки не знайшла підтвердження.

"У нас поки немає підтвердження, що існує другий вибуховий пристрій, яким він може керувати дистанційно. Поки немає інформації про його місцезнаходження, оскільки було сказано абстрактно, що такий пристрій є. Ми вивчаємо шляхи проходження даного правопорушника в надії знайти зачіпку де, можливо, такий пристрій стояв", - повідомив він.

Нагадаємо, вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками, в місті і області введено оперативний план "Заручник".

У поліції повідомляли, що в автобусі знаходиться близько 20 заручників. Зараз про постраждалих інформації немає.