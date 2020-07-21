Геращенко объяснил возможную причину взрывов в центре Луцка

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15488 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100465 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105349 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131705 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110005 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130337 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Геращенко объяснил возможную причину взрывов в центре Луцка

Геращенко объяснил возможную причину взрывов в центре Луцка

Киев  •  УНН

 • 19300 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Взрывы, которые слышали местные жители возле места захвата заложников в центре Луцка, возможно были вызваны взрывными пакетами, которые из окон выбрасывал преступник. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

"Я думаю, что это что-то вроде взрывчатых пакетов, которые не осколочные взрывные устройства", - сказал Геращенко.

На уточняющий вопрос журналиста о том, идет ли речь о предметах, которые захватчик выбрасывает из окон, Геращенко ответил: "Да".

Комментируя существование второго взрывного устройства, упомянутого преступником, заместитель главы МВД отметил, что эта информация пока не нашла подтверждения.

"У нас пока нет подтверждения, что существует второе взрывное устройство, которым он может управлять дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку где, возможно, такое устройство стояло", - сообщил он.

Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник".

В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

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