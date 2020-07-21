Геращенко объяснил возможную причину взрывов в центре Луцка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Взрывы, которые слышали местные жители возле места захвата заложников в центре Луцка, возможно были вызваны взрывными пакетами, которые из окон выбрасывал преступник. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24", передает УНН.
"Я думаю, что это что-то вроде взрывчатых пакетов, которые не осколочные взрывные устройства", - сказал Геращенко.
На уточняющий вопрос журналиста о том, идет ли речь о предметах, которые захватчик выбрасывает из окон, Геращенко ответил: "Да".
Комментируя существование второго взрывного устройства, упомянутого преступником, заместитель главы МВД отметил, что эта информация пока не нашла подтверждения.
"У нас пока нет подтверждения, что существует второе взрывное устройство, которым он может управлять дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку где, возможно, такое устройство стояло", - сообщил он.
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник".
В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.