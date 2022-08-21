Генштаб ЗСУ: знищено вже понад 45 тисяч окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 45 200 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 21.08 орієнтовно такі:
• особового складу – приблизно 45 200 (+300) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1912 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од,
• артилерійських систем – 1028 (+10) од,
• РСЗВ – 266 (+0) од,
• засоби ППО – 141 (+0) од,
• літаків – 234 (+0) од,
• гелікоптерів – 197 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3),
• крилаті ракети – 190 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) од,
• спеціальна техніка – 99 (+2)
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Нагадаємо
За добу ЗСУ знищили два склади з боєприпасами та дві бази російських окупантів.