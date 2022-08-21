Генштаб ВСУ: уничтожено уже более 45 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 45 200 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 21.08 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 45 200 (+300) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1912 (+5) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,
• артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,
• РСЗВ – 266 (+0) ед,
• средства ПВО – 141 (+0) ед,
• самолетов – 234 (+0) ед,
• вертолетов – 197 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),
• крылатые ракеты – 190 (+0),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6) ед,
• специальная техника – 99(+2)
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком и Николаевском направлениях.
Напомним
За сутки ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами и две базы российских оккупантов.