Генштаб ВСУ: уничтожено уже более 45 тысяч оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 21.08 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 45 200 (+300) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1912 (+5) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед,

• артиллерийских систем – 1028 (+10) ед,

• РСЗВ – 266 (+0) ед,

• средства ПВО – 141 (+0) ед,

• самолетов – 234 (+0) ед,

• вертолетов – 197 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3),

• крылатые ракеты – 190 (+0),

• корабли/катера – 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6) ед,

• специальная техника – 99(+2)

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Донецком и Николаевском направлениях.

Напомним

За сутки ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами и две базы российских оккупантов.