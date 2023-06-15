Генштаб ЗСУ: росія втратила в Україні уп'ятеро більше вертольотів, ніж за дві чеченські війни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час російсько-української війни країна-агресор втратила у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві чеченські кампанії. Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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"Кількість знищених в Україні вертольотів приблизно у п'ять разів більше, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів склали близько 60 бойових і транспортних гелікоптерів", - сказав Громов.
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Крім цього, командний генерал привітав Сили оборони зі знищеним "трьохсотим" ударним багатоцільовим вертольотом ворога Ка-52 "Алігатор", про який у росії говорили, як "аналогов нєт".
Громов також повідомив, що зпочатку червня Силами протиповітряної оборони було знищено 74% від застосованих противником крилатих ракет та майже 60% застосованих ударних БпЛА.
Нагадаємо
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що військові рф збільшують кількість тактичних груп ракетних військ у регіонах, які знаходяться на кордоні з Україною, зокрема перевели у брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".