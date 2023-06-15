Генштаб ВСУ: россия потеряла в Украине впятеро больше вертолетов, чем за две чеченские войны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время российско-украинской войны страна-агрессор потеряла в пять раз больше вертолетов, чем за две чеченские кампании. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает кореспондент УНН.
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"Количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов", - сказал Громов.
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Кроме этого, командный генерал поздравил Силы обороны с уничтоженным "трехсотым" ударным многоцелевым вертолетом врага Ка-52 "Аллигатор", о котором в россии говорили, как "аналогов нет".
Громов также сообщил, что с начала июня Силами противовоздушной обороны было уничтожено 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% примененных ударных БпЛА.
Напомним
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что военные рф увеличивают количество тактических групп ракетных войск в регионах, которые находятся на границе с Украиной, в частности перевели в брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".