Генштаб ВСУ: россия потеряла в Украине впятеро больше вертолетов, чем за две чеченские войны

Цитата

"Количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов", - сказал Громов.

Детали

Кроме этого, командный генерал поздравил Силы обороны с уничтоженным "трехсотым" ударным многоцелевым вертолетом врага Ка-52 "Аллигатор", о котором в россии говорили, как "аналогов нет".

Громов также сообщил, что с начала июня Силами противовоздушной обороны было уничтожено 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% примененных ударных БпЛА.

Напомним

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что военные рф увеличивают количество тактических групп ракетных войск в регионах, которые находятся на границе с Украиной, в частности перевели в брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".