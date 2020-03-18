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Генштаб заборонив військовослужбовцям їздити у закордонні відрядження через коронавірус

Генштаб заборонив військовослужбовцям їздити у закордонні відрядження через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України заборонив посадовим особам здійснювати службові відрядження за кордон з метою запобігання поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"Збройні Сили України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 та збереження здоров’я військовослужбовців та своєчасного проведення профілактичних заходів… проводять заходи, що обмежують можливість поширення коронавірусу серед військовослужбовців та працівників ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про профілактичні заходи, відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" та наказів Міністерства охорони здоров’я щодо протидії хворобі.

"Генеральний штаб Збройних Сил України інформує всіх командувачів видів, родів військ (сил), керівників структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління щодо: заборони службових відряджень посадових осіб до органів військового управління та поїздок за кордон; дозволу державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації; забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях (на робочих місцях), здійснювати постійне їхнє провітрювання та моніторингу стану здоров’я підлеглого особового складу", - вказано у повідомленні.

Окрім того, у Генштабі повідомили про обмеження проведення службових нарад та заходів колективної підготовки, а також організацію та забезпечення безумовного виконання Плану заходів щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, Міноборони оприлюднило поради для запобігання поширення коронавірусу серед військовослужбовців.

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