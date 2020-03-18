Генштаб запретил военнослужащим ездить в загранкомандировки из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запретил должностным лицам осуществлять служебные командировки за границу с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Вооруженные Силы Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19 и сохранения здоровья военнослужащих и своевременного проведения профилактических мероприятий... проводят мероприятия, ограничивающие возможность распространения коронавируса среди военнослужащих и работников ВС Украины", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о профилактических мерах, в соответствии со статьей 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", постановления Кабинета Министров от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" и приказов Министерства здравоохранения по противодействию болезни.
"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информирует всех командующих видов, родов войск (сил), руководителей структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и органов военного управления касательно: запрета служебных командировок должностных лиц в органы военного управления и поездок за границу; разрешения государственным служащим (за отдельным решением) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации; обеспечения в соблюдении санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), осуществлять постоянное их проветривания и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава", - указано в сообщении.
Кроме того, в Генштабе сообщили об ограничении проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки, а также организацию и обеспечение безусловного выполнения Плана мероприятий по недопущению заноса и распространения в воинских частях Вооруженных Сил Украины случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.
Напомним, Минобороны обнародовало советы для предотвращения распространения коронавируса среди военнослужащих.