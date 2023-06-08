Генштаб: ворог не був готовий до наслідків підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. ворог не був готовий до наслідків підриву Каховської ГЕС, через що поніс втрати у живій силі та техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, та зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.
Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Водночас повідомляється, що 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались й російські окупанти.
Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита.
Нагадаємо
У Генштабі повідомляли, що окупанти на Херсонщині перешкоджають евакуації мешканців області та облаштовують вогневі позиції на дахах будинків.