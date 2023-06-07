Перешкоджають евакуації та облаштовують вогневі позиції на дахах будинків: у Генштабі розповіли про дії ворога на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Окупанти на Херсонщині перешкоджають евакуації мешканців області та облаштовують вогневі позиції на дахах будинків. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"російська федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування.
Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, о окупанти влаштовують вогневі позиції на дахах будинків мешканців Херсонщини.
"У той же час, у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції", - підкреслили там.
Доповнення
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в тимчасово окупованій Голій Пристані затоплено 196 житлових будинків, рівень води продовжує зростати щогодини.