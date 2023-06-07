Препятствуют эвакуации и обустраивают огневые позиции на крышах домов: в Генштабе рассказали о действиях врага на Херсонщине

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"российская федерация не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения.

Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, жители поселка Казачьи Лагеря, которые оказались в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Однако, российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути оставления города и запретили эвакуацию", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что оккупанты устраивают огневые позиции на крышах домов жителей Херсонщины.

"В то же время, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции", - подчеркнули там.

Дополнение

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в временно оккупированной Голой Пристани затоплено 196 жилых домов, уровень воды продолжает расти каждый час.