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Генштаб: враг не был готов к последствиям подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. враг не был готов к последствиям подрыва Каховской ГЭС, из-за чего понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: враг не был готов к последствиям подрыва Каховской ГЭС

Детали

Отмечается, что оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, и понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе вс рф есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество.

В то же время сообщается, что 6 июня состоялась массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт. Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались и российские оккупанты.

Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита.

Напомним

В Генштабе сообщали, что оккупанты на Херсонщине препятствуют эвакуации жителей области и обустраивают огневые позиции на крышах домов.

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