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Генштаб уточнив, скільки ворожих цілей збила ППО вночі

Київ • УНН

 • 214327 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, і житлових кварталів. У вечірньому зведенні Генштаб оновив інформацію щодо збитих ворожих цілей, інформує УНН.

Генштаб уточнив, скільки ворожих цілей збила ППО вночі

Деталі

За уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі до 04.20 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА “Shahed”, “Ланцет” та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10” і “Supercam”).

Загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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