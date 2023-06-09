Генштаб уточнив, скільки ворожих цілей збила ППО вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, і житлових кварталів. У вечірньому зведенні Генштаб оновив інформацію щодо збитих ворожих цілей, інформує УНН.
Деталі
За уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі до 04.20 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА “Shahed”, “Ланцет” та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10” і “Supercam”).
Загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.
Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ за добу на окремих ділянках Бахмутського напрямку просунулися на 1200 метрів - Череватий