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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Генштаб уточнил, сколько вражеских целей сбила ночью ПВО

Киев • УНН

 • 214327 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Полностью игнорирует Международное гуманитарное право. Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы гражданских объектов, в частности, и жилых кварталов. В вечерней сводке Генштаб обновил информацию по сбитым вражеским целям, информирует УНН.

Генштаб уточнил, сколько вражеских целей сбила ночью ПВО

Детали

По уточненной информации, в период с 00.00 ночи до 04.20 утра, российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа “Shahed” и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА “Shahed”, “Ланцет” и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня (“Орлан-10” и “Supercam”).

В целом, в течение суток, враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

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