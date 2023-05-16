Генштаб: окупанти розмістили свою військову техніку в одній зі шкіл окупованої Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Окупанти розмістили свою військову техніку в одній зі шкіл тимчасово окупованої Донеччини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях.
Так, будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області, російські окупанти використовують для розміщення особового складу.
"У дворі школи схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття", - повідомили в Генштабі.
Доповнення
В Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що противник наразі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: окупанти вимагають гроші в українців на ТОТ за відстрочку від мобілізації