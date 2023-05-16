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Генштаб: окупанти розмістили свою військову техніку в одній зі шкіл окупованої Донеччини

Генштаб: окупанти розмістили свою військову техніку в одній зі шкіл окупованої Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН.  Окупанти розмістили свою військову техніку в одній зі шкіл тимчасово окупованої Донеччини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях.

Так, будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області, російські окупанти використовують для розміщення особового складу.

"У дворі школи схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття", - повідомили в Генштабі.

Доповнення

В Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що противник наразі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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