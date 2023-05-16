Генштаб: оккупанты разместили свою военную технику в одной из школ оккупированной Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Оккупанты разместили свою военную технику в одной из школ временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях.
Так, здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области, российские оккупанты используют для размещения личного состава.
"Во дворе школы спрятана военная техника, а подвальные помещения служат в качестве укрытия", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что противник сейчас сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.
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