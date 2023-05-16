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Генштаб: оккупанты разместили свою военную технику в одной из школ оккупированной Донецкой области

Генштаб: оккупанты разместили свою военную технику в одной из школ оккупированной Донецкой области

Киев • УНН

 • 509799 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН.  Оккупанты разместили свою военную технику в одной из школ временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях.

Так, здания одной из местных школ города Ясиноватая Донецкой области, российские оккупанты используют для размещения личного состава.

"Во дворе школы спрятана военная техника, а подвальные помещения служат в качестве укрытия", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что противник сейчас сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка.

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