Генштаб: Окупанти розмістили особовий склад у дитсадку на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Війська рф розмістили особовий склад у дитячому садку селища Юр’ївка на Запоріжжі. На території закладу також проживають цивільні люди, повідомляє Генштаб, пише УНН.
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"Противник й надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях.
Будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас, на території садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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