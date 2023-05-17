Генштаб: Оккупанты разместили личный состав в детсаду в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Войска рф разместили личный состав в детском саду поселка Юрьевка в Запорожской области. На территории заведения также проживают гражданские люди, сообщает Генштаб, пишет УНН.
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"Противник и в дальнейшем продолжает цинично использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях.
Здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области российские оккупанты используют для размещения личного состава. В то же время, на территории садика проживают гражданские лица, которые были вывезены из приближенных к линии боевого соприкосновения населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Дополнение
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьенском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьенка.
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