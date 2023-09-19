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Генштаб: окупанти планують навчати засуджених з виправних колоній Донеччини ремонту військової техніки

Генштаб: окупанти планують навчати засуджених з виправних колоній Донеччини ремонту військової техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російські окупанти у тимчасово окупованій Донецькій області планують ввести в систему виправних колоній навчання для засуджених по ремонту військової техніки. Першими освоюватимуть спеціальність в'язні з трудових колоній у Горлівці та Макіївці, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.

Цитата

"Командування російських окупаційних військ планує в системі виправних колоній на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також прикордонних з нею районах російської федерації, ввести в навчання для засуджених спеціальності по ремонту броньованої та автомобільної військової техніки окупантів", - поінформував речник.

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За його словами, загарбники вже розпочали розробку навчальних матеріалів та формування наочних матеріалів - стендів, схем та макетів.

"Передбачається, що першими освоювати спеціальності ремонту військової техніки окупантів почнуть в'язні з виправної трудової колонії №27 у місті Горлівка та виправної колонії №32 у місті Макіївка. Російські загарбники планують залучити цих зеків для ремонту військової техніки також безпосередньо у районах ведення бойових дій", - зазначив Ковальов.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 273 460 осіб, 4628 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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