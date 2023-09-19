Генштаб: оккупанты планируют обучать осужденных из исправительных колоний Донецкой области ремонту военной техники

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"Командование российских оккупационных войск планирует в системе исправительных колоний на временно оккупированных территориях Донецкой области, а также приграничных с ней районах российской федерации, ввести в обучение для осужденных специальности по ремонту бронированной и автомобильной военной техники оккупантов", - проинформировал спикер.

Детали

По его словам, захватчики уже начали разработку учебных материалов и формирование наглядных материалов - стендов, схем и макетов.

"Предполагается, что первыми осваивать специальности ремонта военной техники оккупантов начнут заключенные из исправительной трудовой колонии №27 в городе Горловка и исправительной колонии №32 в городе Макеевка. Российские захватчики планируют привлечь этих зэков для ремонта военной техники также непосредственно в районах ведения боевых действий", - отметил Ковалев.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 460 человек, 4628 танков и сотен единиц другой военной техники.