Генштаб: оккупанты планируют обучать осужденных из исправительных колоний Донецкой области ремонту военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Российские оккупанты во временно оккупированной Донецкой области планируют ввести в систему исправительных колоний обучение для осужденных по ремонту военной техники. Первыми осваивать специальность будут заключенные из трудовых колоний в Горловке и Макеевке, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.
Цитата
"Командование российских оккупационных войск планирует в системе исправительных колоний на временно оккупированных территориях Донецкой области, а также приграничных с ней районах российской федерации, ввести в обучение для осужденных специальности по ремонту бронированной и автомобильной военной техники оккупантов", - проинформировал спикер.
Детали
По его словам, захватчики уже начали разработку учебных материалов и формирование наглядных материалов - стендов, схем и макетов.
"Предполагается, что первыми осваивать специальности ремонта военной техники оккупантов начнут заключенные из исправительной трудовой колонии №27 в городе Горловка и исправительной колонии №32 в городе Макеевка. Российские захватчики планируют привлечь этих зэков для ремонта военной техники также непосредственно в районах ведения боевых действий", - отметил Ковалев.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 460 человек, 4628 танков и сотен единиц другой военной техники.