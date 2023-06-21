Генштаб: кількість знищених окупантів сягнула близько 222 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 222 000 осіб, 4006 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 21.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4006 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 7771 (+21),
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- артилерійських систем – 3920 (+32),
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- РСЗВ – 615 (+1),
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- засобів ППО ‒ 375 (+3),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 306 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
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- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22),
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- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).
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Доповнення
Усі дрони-камікадзе, які вночі атакували Україну, були знищені.