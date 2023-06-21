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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов достигло около 222 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 222 000 человек, 4006 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов достигло около 222 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.06.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 222 000 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 4006 (+9),
  • боевых бронированных машин - 7771 (+21),
  • артиллерийских систем – 3920 (+32),
  • РСЗВ – 615 (+1),
  • средств ПВО - 375 (+3),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 306 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатых ракет - 1214 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
  • специальной техники - 539 (+8).

Дополнение

Все дроны-камикадзе, которые ночью атаковали Украину, были уничтожены.

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