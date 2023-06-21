Генштаб: количество уничтоженных оккупантов достигло около 222 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.06.2023 ориентировочно составляли:



личного состава - около 222 000 (+540) человек ликвидировано,



танков - 4006 (+9),



боевых бронированных машин - 7771 (+21),



артиллерийских систем – 3920 (+32),



РСЗВ – 615 (+1),



средств ПВО - 375 (+3),



самолетов – 314 (+0),



вертолетов – 306 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),



крылатых ракет - 1214 (+0),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),



специальной техники - 539 (+8).



Дополнение

Все дроны-камикадзе, которые ночью атаковали Украину, были уничтожены.