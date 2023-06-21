Генштаб: количество уничтоженных оккупантов достигло около 222 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 222 000 человек, 4006 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.06.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 222 000 (+540) человек ликвидировано,
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- танков - 4006 (+9),
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- боевых бронированных машин - 7771 (+21),
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- артиллерийских систем – 3920 (+32),
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- РСЗВ – 615 (+1),
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- средств ПВО - 375 (+3),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 306 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
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- крылатых ракет - 1214 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
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- специальной техники - 539 (+8).
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Дополнение
Все дроны-камикадзе, которые ночью атаковали Украину, были уничтожены.