Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 217 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 217 330 осіб, 3943 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 14.06.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3943 (+8),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11),
-
- артилерійських систем – 3783 (+17),
-
- РСЗВ – 603 (+2),
-
- засобів ППО ‒ 364 (+1),
-
- літаків – 314 (+0),
-
- гелікоптерів – 300 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15),
-
- крилатих ракет ‒ 1196 (+13),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9),
-
- спеціальної техніки ‒ 516 (+5).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження російських окупантів.